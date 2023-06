JMJ Lisboa. Papa recebe primeiro Kit de Peregrino

O Papa Francisco recebeu, esta quinta-feira, no Vaticano, o kit de peregrino para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, anuncia um comunicado da organização.

A mochila, com os equipamentos básicos que vão ser entregues aos jovens inscritos no encontro, “foi entregue em mãos pelo presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023” e Coordenador Geral do evento, D. Américo Aguiar, que se encontra em Roma para uma audiência com o Santo Padre.

O comunicado recorda que o Papa Francisco “foi o primeiro peregrino a inscrever-se”, dia 23 de outubro de 2022, e agora “volta a ser o primeiro destinatário do kit que, em breve, começará a ser preparado para distribuição aos milhares de peregrinos que preparam a sua vinda a Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto próximos”.

Na mensagem vídeo divulgada esta quinta-feira, a 40 dias do início da JMJ, em que anuncia que já tem tudo para vir a Lisboa, incluindo autorização médica, o Papa já mostra a mochila que os jovens vão receber.

“Eu já estou preparado. Já tenho tudo pronto e tenho vontade de ir! Vou estar convosco!”, afirma o Papa.