Quem são os ismaelitas? Conheça a comunidade que foi alvo de ataque em Lisboa

Um homem atacou esta terça-feira o Centro Ismaelita de Lisboa à facada, matando duas funcionárias. As motivações do suspeito ainda não conhecidas.

Segundo as autoridades, trata-se de um refugiado afegão que acabou por ser baleado numa perna pela polícia, tendo sido transportado para o hospital de São José. Uma outra pessoa sofreu ferimentos no peito e no pescoço, tendo sido levada para o Hospital de Santa Maria para tratamento.

O presidente da junta de São Domingos de Benfica, onde está localizado o centro, diz que o suspeito integrava a comunidade e que alegadamente sofre de "problemas psicológicos".

Mas que centro é este? Quem são, afinal, os ismaelitas?

O que é o ismaelismo?

É um ramo minoritário do xiismo, uma corrente do islamismo. À semelhança dos outros muçulmanos, os ismaelitas acreditam num único deus e no profeta Maomé como mensageiro divino.

Partilham quase todas as crenças dos restantes xiitas, em si mesmos já um ramo minoritário do Islão, à exceção de uma: ao contrário dos restantes, seguem um imã vivo.

Qual a ligação ao príncipe Aga Khan?

O atual líder espiritual dos ismaelitas é o príncipe Karim Aga Khan, nomeado pelo seu avô, Aga Khan III, em 1957, quando tinha 20 anos.

Para os crentes no ismaelismo, Aga Khan é o descendente direto do profeta Maomé.

Aga Khan é o herdeiro milionário de Aly Khan, o filho mais novo de Aga Khan III, um playboy que durante anos fez manchetes das revistas cor de rosa com as suas histórias e aventuras, incluindo o casamento de dois anos com a atriz Rita Hayworth, entre 1949 e 1951.

Aly Khan morreu em 1960 num acidente de automóvel. A mãe de Aga Khan é a princesa Tajuddawlah Aly Khan, nascida Joan Barbara Yarde-Buller, que se converteu ao Islão para casar com Aly Khan.

Apesar de os ismaelitas não terem um país, Aga Khan é sempre recebido como um chefe de Estado quando se desloca em visitas oficiais.