Novo livro conta história da Comunidade Judaica do Porto

No ano do seu centenário, a associação "Comunidade Israelita do Porto/Comunidade Judaica do Porto" publicou um livro que atravessa a história e a herança judaica na cidade.

Intitulado "Dois milénios de Comunidade Judaica do Porto", a publicação, de acordo com Hugo Vaz, curador do Museu Judaico do Porto, apresenta uma visão histórica “dos últimos 100 anos da comunidade judaica no Porto, mas, ao mesmo tempo, fala da pluricentenária da presença judaica na cidade”.



“A primeira documentação a referir-se a judeus na cidade é do séc. XII. E sabemos que a presença judaica na cidade e no país é anterior, bem mais antiga. Este livro pretende mostrar essa história”, sublinha.

De acordo com Hugo Vaz, o livro prova que os primeiros judeus a regressarem ao Porto após a sua expulsão do país “foram mesmo sefarditas”.

“Até agora, julgava-se que grande parte dos judeus que fundaram a moderna comunidade judaica do Porto em 1923 era de origem de leste, sobretudo da Alemanha, da Polónia e da Lituânia, mas, na realidade, este livro mostra-nos que os primeiros judeus a instalarem-se na cidade do Porto já no séc. XIX eram de origem sefardita, ou seja, de origem portuguesa, um pouco como acontecia em Lisboa, em Faro, na Madeira e nos Açores”, revela Hugo Vaz.

O livro está à venda no Museu Judaico do Porto. É uma publicação com 300 páginas que transportam o leitor por acontecimentos marcantes desde os tempos mais remotos até à atualidade.