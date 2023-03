É importante assumir em público os “valores da vida”

D. Manuel refere que “é importante que digamos em público aquilo que nos vai no coração e o nosso compromisso em relação à vida, que tem os obstáculos que sabemos, na vida de muita gente, na dificuldade em prosseguir, em problemas que se levantam, quer quanto à conceção, quer agora em relação à morte natural.

Numa outra passagem da sua mensagem, o cardeal Patriarca sublinha que “nós estamos realmente do lado da vida e queremos manifestar isso, não apenas numa caminhada de um dia, mas na caminhada de todos os dias, na solidariedade com as situações difíceis, colaborando com tudo aquilo que proteja e promova a vida humana”, afirma.

A iniciativa “não é confessional”, mas a Federação Portuguesa pela Vida agradece o incentivo que têm recebido da hierarquia da Igreja, nomeadamente do cardeal patriarca de Lisboa, mas também “outros bispos foram disponibilizando apoio. O arcebispo de Évora gravou uma mensagem e fez-nos chegar uma carta, e vários outros bispos. Temos recebido todo o apoio. Para nós é um sinal muito positivo”, refere José Maria Seabra Duque, da organização.

A Caminhada pela Vida é organizada em 10 cidades: para além de Lisboa e Porto vai decorrer também em Braga, Guarda, Viseu, Aveiro, Évora, Coimbra, Santarém e Funchal. Em Lisboa o itinerário este ano será diferente. A Caminhada parte do Largo Camões às 15h00 e segue até ao Rossio.



Os locais e horários da Caminhada pela Vida podem ser consultados no site e nas redes sociais da Caminhada pela Vida e da Federação Portuguesa pela Vida.