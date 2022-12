Unidade e fé sob Bento XVI. Os documentos que marcaram um pontificado

O último documento de peso publicado por Bento XVI aborda um tema que atravessou todo o seu pontificado. Em “Porta Fidei”, ou “A Porta da Fé”, o Papa introduziu o “Ano da Fé”, entre outubro de 2012 e novembro de 2013.

Esta não foi a primeira vez que Bento XVI abordou o tema da crise de fé que assola o mundo, nomeadamente o mundo ocidental desenvolvido. “Desde o princípio do meu ministério como Sucessor de Pedro, lembrei a necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar, com evidência sempre maior, a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo”, lê-se logo no segundo parágrafo do documento.

O Papa dirige-se a um mundo que encara a fé como um dado adquirido e por isso esqueceu a necessidade de a manter viva. “Não podemos aceitar que o sal se torne insípido e a luz fique escondida. Também o homem contemporâneo pode sentir de novo a necessidade de ir como a samaritana ao poço, para ouvir Jesus que convida a crer n’Ele e a beber na sua fonte, donde jorra água viva. Devemos readquirir o gosto de nos alimentarmos da Palavra de Deus, transmitida fielmente pela Igreja, e do Pão da vida, oferecidos como sustento de quantos são seus discípulos”.

No contexto deste esforço para reacender a fé na Europa e no mundo ocidental, o Papa tomou várias iniciativas, nomeadamente a proclamação do Ano da Fé, mas também a convocação de um sínodo de bispos para discutir a nova evangelização e a redação de uma encíclica, prevista para 2013, sobre o assunto. A encíclica correspondente não foi publicada antes da sua resignação, que teve efeito a 28 de fevereiro de 2013, mas surgiu mais tarde, já com a assinatura de Francisco, mas com este a reconhecer que muito do texto era da autoria do seu antecessor. O resultado deste esforço conjunto, foi “Porta Fidei”, ou “A Porta da Fé”.