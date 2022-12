Bento XVI e o Ecumenismo. Da aproximação aos lefebvrianos à distância dos anglicanos

Os anos de pontificado de Bento XVI foram de intenso trabalho no campo ecuménico, embora na maior parte dos casos esse esforço tenha sido mais de aprofundamento doutrinal do que mediático.

No que diz respeito ao diálogo com as Igrejas Ortodoxas, a segunda maior comunhão cristã do mundo, realizou-se um trabalho sério e profundo de discussão sobre questões de doutrina central. Ao longo dos últimos anos do seu pontificado, uma comissão mista discutiu o papel do Papa na Igreja do primeiro milénio, quando não existia separação.

A nível de contactos pessoais, note-se que a eleição de Bento XVI veio melhorar as relações com a Igreja Ortodoxa da Rússia, que tinha uma relação mais difícil com o polaco João Paulo II. Mesmo assim, e apesar de se ter falado repetidamente na questão, Bento XVI não foi o primeiro Papa a visitar Moscovo nem tampouco se encontrou com o seu Patriarca. Esse feito caberia a Francisco, seu sucessor, que se encontrou com Kirill, de Moscovo, numa visita a Cuba em 2016.

A excelente relação entre o Papa Bento XVI e o Patriarca Bartolomeu de Constantinopla, “primus inter pares” dos líderes ortodoxos, manteve-se, com vários encontros entre os dois. Os frutos desta relação viram-se já na missa de inauguração do pontificado do Papa Francisco, com Bartolomeu a marcar presença e a receber uma saudação especial de Francisco durante o abraço da paz.

Anglicanos cada vez mais longe

Talvez o campo mais polémico a nível ecuménico durante o pontificado de Bento XVI tenha sido do diálogo com a Igreja Anglicana.

Após décadas de trabalho de uma comissão mista, a ARCIC, a verdade é que a abertura da Igreja Anglicana à ordenação de mulheres e a crescente aceitação de práticas homossexuais afastou irremediavelmente qualquer ilusão de reunificação.