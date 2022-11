Contratos da JMJ podem continuar a ser feitos por ajuste direto

Os contratos ligados à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) do próximo ano vão continuar a poder ser feitos por ajuste direto.

A medida está incluída no Orçamento do Estado para 2023.

Todos os contratos que estejam ligados ao evento, que vai trazer o Papa a Portugal em agosto de 2023, podem ser celebrados por ajuste direto.

Isto significa que empreitadas até aos cinco milhões de euros e serviços até aos 400 mil euros podem ser assinados sem a necessidade de concurso público.

A Jornada Mundial da Juventude decorre entre 1 e 6 de agosto do próximo ano, junto à foz do rio Trancão, no Parque das Nações.

As Câmaras de Lisboa e de Loures estão envolvidas na iniciativa, que vai trazer a Portugal centenas de milhares de jovens de todo o mundo.