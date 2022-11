Perseguição aos cristãos agravou-se nos últimos dois anos

Em todo o mundo, os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida. É o que revela o relatório ‘Perseguidos e Esquecidos?’, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), que analisa a situação em 24 países onde a liberdade religiosa mais foi posta em causa nos dois últimos anos, entre outubro de 2020 e setembro de 2022. O documento, apresentado pela AIS esta quarta-feira, em Londres, revela que em 75% dos países analisados a perseguição aos cristãos aumentou, com destaque para África, onde a situação se agravou em todos os países analisados, e há relatos e provas de violência genocida. É o caso da Nigéria. Na Ásia aumentaram os casos de opressão dos cristãos. Segundo a AIS, a Coreia do Norte é o país onde se condiciona, de forma mais grave, a liberdade religiosa. Já no Médio Oriente luta-se pela sobrevivência e continuação da presença da comunidade cristã nos países que foram o berço do cristianismo. Em diversos pontos do mundo, resume o relatório, “sacerdotes são mortos, fiéis são raptados, mulheres cristãs são violadas e forçadas a negar a sua fé, as igrejas são profanadas e as comunidades forçadas a fugir”. Em África, há relatos de um genocídio ignorado O extremismo islâmico é a grande ameaça por todo o continente africano, com relatos de perseguições, raptos, ataques e execuções em Moçambique, Mali, Níger, Sudão, Eritreia e Etiópia. Mas, o país em grande destaque no relatório da AIS é a Nigéria, onde atuam grupos como o Boko Haram. Pelo menos 7.600 cristãos foram mortos no país entre janeiro de 2021 e junho de 2022. Um dos ataques mais violentos é relembrado no prefácio do relatório pelo padre Abayoni, vigário da igreja de São Francisco Xavier, em Owo, estado nigeriano de Ondo, que foi atacada no final da Missa de Pentecostes, a 5 de junho deste ano. ”Eu ainda estava a celebrar quando ouvi as explosões. Vi os meus paroquianos em pânico, a correr em várias direções”, conta, lembrando que “foi um ataque bem planeado, que durou cerca de 20 a 25 minutos”, executado por homens armados. “Não sei quantos eram, alguns dizem seis, outros dizem quatro. Alguns dos atacantes disfarçaram-se de paroquianos e rezaram connosco durante a missa, sabendo que tinham a intenção de nos matar”, relata.

O massacre causou 40 mortos e dezenas de feridos graves, mas não sensibilizou a comunidade internacional como devia. “O mundo afastou-se da Nigéria. Está a acontecer um genocídio, mas ninguém se importa”, lamenta o padre Abayomi, que espera que o relatório da AIS ajude a combater a indiferença, porque “os cristãos são assassinados por toda a África, as suas igrejas atacadas e as suas aldeias arrasadas”, e a Igreja “precisa de pessoas que lhe deem voz” e mostrem o que está a acontecer. O documento cita também o testemunho da irmã Glória Cecilia Narváez, que foi detida por radicais islâmicos no Mali. Mantida em cativeiro quatro anos e meio, a religiosa franciscana “foi repetidamente torturada, física e psicologicamente”. Depois de ter sido libertada, no final de 2021, contou que os seus raptores “ficavam furiosos quando rezava”. Na Etiópia e Eritreia várias igrejas foram atacadas e o exército é acusado de estar a fazer uma “limpeza cultural” de “motivação étnica”. O relatório lembra o massacre de Aksum, na Eritreia, que em novembro de 2020 causou pelo menos 750 mortos. Hostilidade crescente na Ásia Neste continente, indica o relatório, o “autoritarismo de Estado tem sido o fator crítico”, restringindo, ou mesmo impedindo totalmente, “a possibilidade dos crentes praticarem livremente a sua fé”. O documento fala do “aumento da opressão” contra os cristãos em Myanmar (antiga Birmânia), no Vietname e na China, mas sublinha que “o país onde se verifica, de forma mais grave, que a liberdade de consciência e de religião está a ser estrangulada é a Coreia do Norte”.

O “nacionalismo religioso” também tem tido um “papel significativo na repressão do cristianismo e de outras religiões minoritárias”, com destaque para a situação no Afeganistão, onde os Talibã impõem a “interpretação rígida” da Sharia (lei islâmica). A situação é igualmente preocupante, a este nível, nas Maldivas, onde os cristãos vivem na clandestinidade e o uso de símbolos religiosos e da Bíblia “podem resultar em prisão”. Na Índia houve mais de 800 ataques a cristãos, no período analisado. No Paquistão todos os não muçulmanos estão sujeitos ao “crescente risco de assédio, prisão e violência”, mas também a raptos e violações. Os cristãos encontram-se em situação de grande vulnerabilidade: o documento da AIS revela que, em plena pandemia de Covid-19, as ONG islâmicas não ajudaram as restantes comunidades e ignoraram “as casas cristãs durante a distribuição de alimentos às famílias pobres”. Médio Oriente: cristãos são cada vez menos Em muitos locais desta região, os cristãos estão hoje “em pior situação do que durante a ocupação do Daesh”, revela a Fundação AIS. O berço do cristianismo está em “declínio acentuado”, sobretudo na Síria, onde “no intervalo de uma década” a comunidade cristã passou de 1,5 milhões (10% da população, em 2011), para 300 mil (2% da população). No Líbano, a explosão em Beirute agravou a situação dos cristãos e muitos estão a emigrar, pondo em risco “a sobrevivência da comunidade a longo prazo”. De todos os países analisados no Médio Oriente, o Iraque é o único que “apresentou melhorias”, devido ao programa de estabilização que permitiu a “reconstrução de aldeias e cidades cristãs, casas, escolas e igrejas”, também com a ajuda da AIS.