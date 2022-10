Inscrições abertas. JMJ entra numa “nova etapa” e todos são bem-vindos

D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ, considera que a inscrição do Papa Francisco como primeiro peregrino para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa é um “pontapé de saída nas inscrições de todos aqueles e aquelas que aceitarem o convite”.

Segundo o Bispo Auxiliar de Lisboa o evento, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto de 2023, entra agora numa “nova etapa na preparação da Jornada”.

“Estávamos na fase da programação, da preparação, dos sonhos, dos esforços e, a partir de agora, começa a inscrição. O Papa é o primeiro, nós queremos e desejamos que todos se sintam convidados e também possam dizer que sim e possam inscrever-se, tal como o Papa o fez”, referiu.

Em declarações à Renascença, D. Américo Aguiar reforçou o ato simbólico de Francisco ter estado acompanhado de duas jovens estudantes portuguesas, uma de medicina e outra de arquitetura, na altura do anúncio da inscrição na Jornada Mundial da Juventude.

“A geração Erasmus tem trazido a Portugal jovens para estudarem, mas também tem levado jovens portugueses pela Europa fora e tem criado uma cidadania jovem europeia e mundial, que muito prezamos e muito importante é, naquilo que o Papa fala, desta ‘cultura do encontro dos povos’ e o programa Erasmus simboliza e materializa muitíssimo bem esta cultura do encontro”, reforçou.

Decisivo tem sido também o interesse dos portugueses que estão fora do país na divulgação do evento, lembra D. Américo.

“Estamos a ter muitos contactos da diáspora portuguesa . Estão a ser uma espécie de embaixadas no mundo inteiro e isso é ima marca portuguesa muito especial e muito importante para a preparação da Jornada”, reforça.

O Papa inscreveu-se, este domingo, no decorrer da recitação do Angelus na Praça São Pedro no Vaticano, em Roma, marcando assim a abertura das inscrições para maior encontro religioso de jovens de todo o mundo, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto em Lisboa sob o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.

O anúncio de Francisco, na janela do Palácio Apostólico, foi acompanhado por duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus em Roma: Maria de Assis, natural de Lisboa e estudante de arquitetura, e Diana Lourenço Gonçalves, natural de Braga e estudante de medicina, ambas na Universidade La Sapienza.

Para efetuar a inscrição como peregrino, voluntário ou bispo, ou consultar mais informações, pode visitar o site oficial.