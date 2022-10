Com a inscrição do Papa, JMJ Lisboa 2023 "é cada vez mais uma atualidade"

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, considera que a inscrição do Papa Francisco, o primeiro peregrino, coloca a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 no centro da atualidade e apelou para que as pessoas se inscrevam o mais rapidamente possível.

"O meu apelo é que na sequência desta inscrição que o Papa Francisco acaba de fazer, as pessoas não se atrasem a fazer a sua", afirma Manuel Clemente, num registo áudio enviado às redações pelo Patriarcado de Lisboa.

Para o cardeal-patriarca de Lisboa, "a inscrição do Papa Francisco é muito importante, porque agora as jornadas são cada vez mais uma atualidade, e dá início solene à fase de inscrições, que é preciso que corra bem e com uma certa urgência".

"Temos de evitar aquela tendência de deixar as inscrições lá mais para diante para se preverem as coisas e até para se angariarem fundos. Tudo isso requer que as inscrições sejam feitas a tempo", nota Manuel Clemente.