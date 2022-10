Abertas inscrições à JMJ Lisboa 2023. Papa Francisco é o primeiro peregrino

Estão abertas as inscrições à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023, em Lisboa, e o Papa Francisco é o primeiro peregrino na lista.

O Papa inscreveu-se, este domingo, no decorrer da recitação do Angelus na Praça São Pedro no Vaticano, em Roma, marcando assim a abertura das inscrições para maior encontro religioso de jovens de todo o mundo, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto em Lisboa sob o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.

O anúncio de Francisco, na janela do Palácio Apostólico, foi acompanhado por duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus em Roma: Maria de Assis, natural de Lisboa e estudante de arquitetura, e Diana Lourenço Gonçalves, natural de Braga e estudante de medicina, ambas na Universidade La Sapienza.

“Abrem-se hoje as inscrições da Jornada Mundial da Juventude que se realizará em Lisboa, em Agosto de 2023. Convidei duas jovens portuguesas para estarem aqui comigo, enquanto eu me inscrevo como peregrino. Vou fazê-lo agora, para lá ir", disse Francisco.

[O Papa clica no site das inscrições através de um iPad] "Pronto, já me inscrevi! E tu, já te inscreveste? Fá-lo!" [disse a cada uma das duas jovens].

"Caros jovens, convido-vos a inscreverem-se neste encontro, no qual, após um longo período de afastamento, reencontraremos a alegria do abraço fraterno entre os jovens e as gerações de que tanto precisamos.”

As iniciativas da JMJ Lisboa 2023 têm acesso gratuito para todos. O Comité Organizador Local organiza e disponibiliza opções de pacotes para que os peregrinos se possam inscrever e aceder a um conjunto de serviços, como alojamento, alimentação, transporte e segurança e o "kit" do peregrino.



Para efetuar a inscrição como peregrino, voluntário ou bispo, ou consultar mais informações, pode visitar o site oficial.

Na mesma ocasião, Francisco mostrou-se preocupado com a situação na Eritreia e anunciou que, na próxima terça-feira vai ao Coliseo rezar pala paz na Ucrânia e no mundo , juntamente com representantes das Igrejas e comunidades cristãs e das religiões mundiais, reunidos em Roma para o Encontro “O grito da paz”.