Retoma no Turismo Religioso é mais lenta, Fátima ainda longe dos números pré-pandemia

Até maio o Santuário de Fátima recebeu 1,6 milhões de peregrinos, mais do que em todo o ano de 2020. Em entrevista à Renascença o padre Carlos Cabecinhas, Reitor do Santuário, mostra-se otimista, mas alerta que, pela sua especificidade, a retoma do Turismo Religioso é mais lenta. Os peregrinos de países longínquos, nomeadamente, da Ásia, ainda não voltaram.

“Nota-se claramente um regresso”, diz o padre Carlos Cabecinhas, Reitor do Santuário de Fátima, em entrevista à Renascença, poucos minutos antes do início da 10ª edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, que decorrem hoje e amanhã em Fátima e continuam depois, na Guarda.

Até maio Fátima recebeu 1,6 milhões de peregrinos, mais do que os 1,4 milhões de todo o ano de 2020, em plena pandemia. O ano passado já foram 2,5 milhões, mas os números ainda estão muito distantes dos 6-6,5 milhões de peregrinos que se deslocam a Fátima num ano normal. E apesar da recuperação clara, ainda não será em 2022 que se chegará aos níveis de 2019, é a convicção do padre Carlos Cabecinhas.

“O Turismo Religioso tem algumas características específicas que faz com que a retoma seja mais lenta do que no setor do que a nível geral”. Há uma grande dependência de grupos organizados e muito especialmente, dos de longa distância, nomeadamente da Ásia.

“Até 2019 estávamos a assistir a um crescimento cada vez maior de peregrinos vindos da Coreia do Sul, das Filipinas, do Vietname”. Depois da pandemia, ainda não regressaram, mas o Reitor do Santuário espera que tal aconteça em breve. A guerra na Ucrânia e a inflação crescente que gera uma quebra do poder de compra, também travam a vontade de quem quer viajar.