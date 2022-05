Pessoas com deficiência dão testemunho para o Sínodo

"A Igreja é a vossa casa. O contributo das pessoas com deficiência para o Sínodo sobre a Sinodalidade" foi o tema de uma sessão que decorreu em formato online, promovida pelo Dicastério do Vaticano para os Leigos, a Família e a Vida em parceria com a Secretaria-geral do Sínodo dos Bispos

As conclusões foram conhecidas esta sexta-feira através de uma nota divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

O encontro, no qual participaram também representantes de conferências episcopais e associações internacionais, "teve o objetivo de 'dar voz' diretamente às pessoas com deficiência, fiéis que muitas vezes se encontram à margem das nossas igrejas", refere o documento.

Embora muitos deles já tenham estado envolvidos noutros encontros promovidos pelas paróquias, dioceses e associações, o encontro "foi de facto o lançamento de um verdadeiro processo sinodal internacional a eles dedicado".

Os participantes com deficiências sensoriais, físicas ou cognitivas "puderam expressar-se nas suas próprias línguas com vista à redação conjunta de um documento para responder à questão fundamental do Sínodo: Como estamos a caminhar com Jesus e com os nossos irmãos para o anunciar? Para o futuro, o que é que o Espírito pede à nossa Igreja para crescer no caminho com Jesus e com os irmãos para o anunciar"?

Testemunhos comoventes

Quatro testemunhos comoventes da Libéria, Ucrânia, França e México "chamaram a atenção para a necessidade de ultrapassar a discriminação, a exclusão e o paternalismo".

Entre estas declarações emocionantes, destaque para as palavras de uma catequista francesa com síndrome de Down que afirmou "ao nascer, podia ter sido abortada. Estou feliz por viver", e acrescentou "amo a todos e agradeço a Deus por me ter criado". Consagrada, ela "recebeu um duplo mandato do seu bispo: oração e evangelização".

Superar preconceitos

Na abertura desta sessão, o cardeal Mario Grech, Secretário-Geral da Secretaria do Sínodo dos Bispos, partilhou a sua experiência pessoal: "Tenho uma dívida para com as pessoas com deficiência. Foi um deles que me colocou no caminho para uma vocação sacerdotal. Se o rosto do irmão ou irmã deficiente for descartado, é a Igreja que se torna deficiente", sublinhou.

Por seu turno, o Secretário do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, o padre brasileiro Alexandre Awi Mello, disse aos participantes que no processo sinodal o desafio é "superar todo o preconceito de quem acredita que aqueles que têm dificuldade em se expressar, não têm pensamento próprio, nem nada de interessante para comunicar".

A terminar, a irmã Nathalie Becquart, subsecretária da Secretaria do Sínodo dos Bispos, propôs aos participantes que fizessem um momento de silêncio, para "ouvir como o Espírito Santo falou a cada um".