Enviado do Papa visita Kiev na próxima semana

D. Paul Gallagher, secretário de Estado do Vaticano para as Relações com os Estados,; vai realizar na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, uma visita a Kiev para falar sobre a guerra na Ucrânia.



A notícia foi divulgada pelo Vatican News que refere que "a diplomacia da Santa Sé trabalha por um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, procurando que se inicie um diálogo sério, sem pré-condições".

O secretário de Estado do Vaticano para as relações com os Estados, em declarações a uma televisão italiana, alertou para o perigo de "uma nova corrida armamentista" e de uma escalada que pode levar à guerra nuclear.

Por sua vez, o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, defendeu que o envio de armas para a Ucrânia deve respeitar "o princípio da proporcionalidade", para que "a resposta não produza um dano maior do que a agressão".

Entretanto, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, anunciou esta sexta-feira, na Alemanha, o envio de mais 500 milhões de euros de ajuda militar à Ucrânia.