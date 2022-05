Papa apela a que sejam garantidos corredores humanitários seguros em Mariupol

"Não se rendam à lógica da violência e à espiral perversa das armas". É um apelo renovado do Papa, este domingo, depois da oração mariana Regina Coeli, com Francisco a concentrar o seu pensamento na cidade de Mariupol e a pedir que os corredores humanitários se concretizam e sejam seguros.

"O meu pensamento vai para Mariupol, cidade de Maria barbaramente bombardeiada e destruída", diz Francisco.

"Renovo o pedido para que os corredores humanitários sejam preparados e sejam seguros. Sofro e choro pensando no pensamento da população ucraniana, em particular dos mais fracos, os idosos e as crianças, perante a terrível notícia de crianças expulsas e deportadas, enquanto assistimos a uma regressão macabra da Humanidade", lamenta o Santo Padre.

"Tal como muitas pessoas aflitas, pergunto se estamos realmente a procurar a paz, se há vontade de evitar uma contínua escalada militar e verbal, se está a ser feito tudo que é possível para que as armas se calem", questiona. "Por favor, não se rendam à lógica da violência, à espiral perversa das armas. Sigam o caminho do diálogo e da paz".