Celebrações da Páscoa. Papa preside a rito do lava-pés numa prisão

O Papa vai presidir nesta Quinta-Feira Santa à Missa da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés na prisão de Civitavecchia, nas imediações da capital italiana.



O Departamento Nacional das Capelanias Prisionais de Itália manifestou a sua "gratidão" a Francisco por "ter escolhido, mais uma vez, uma periferia existencial" para a celebração que inaugura o Tríduo Pascal.

O Papa vai lavar os pés a 12 reclusos, num gesto que acontece pela sexta vez desde o início do seu pontificado, em 2013.

Nos últimos dois anos o rito do lava-pés não se realizou em virtude das restrições impostas pela pandemia.

Este ano, o Papa está a retomar as celebrações tradicionais do Tríduo Pascal.

Esta quinta-feira de manhã, o Santo Padre presidiu à Missa Crismal na Basílica de São Pedro.

Amanhã, Sexta-Feira Santa, o calendário da Santa Sé prevê duas cerimónias: a Celebração da Paixão do Senhor na Basílica do Vaticano e a Via-Sacra no Coliseu de Roma.

No sábado, a Vigília Pascal será celebrada na Basílica de São Pedro.

No domingo de Páscoa, Francisco preside à Missa na Praça de São Pedro, terminando na varanda da Basílica onde concede a Bênção 'Urbi et Orbi'.