Fátima. ​Caminhada pela Paz na Ucrânia decorre na Sexta-Feira Santa

"Peregrinos da Paz" é o nome dado à caminhada pela Paz na Ucrânia, marcada para Sexta-Feira Santa, em Fátima, numa iniciativa de leigos que está a ser coordenada pelo padre Almiro Mendes, da diocese do Porto.

Pode participar "gente de todos os credos, gente de todas as nacionalidades que têm este propósito de fazer alguma coisa pela paz", sublinha o pároco da Afurada e Canidelo, em Vila Nova de Gaia, em declarações à Renascença.

O desafio lançado às pessoas é que caminhem, em especial, pela paz na Ucrânia, mas sem esquecer que "há outras zonas do mundo em conflito, que continuam à espera da paz".

Aliás, o slogan desta iniciativa diz que "Quando o poder do amor for maior do que o amor pelo poder, o mundo terá paz".

Este será um percurso a pé, de cerca de sete quilómetros, entre o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga até ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

Durante o acolhimento dos participantes, haverá cânticos, leitura de textos, de mensagens e ainda o 'Ballet da Paz' com jovens.

Pede-se que cada pessoa leve uma peça de cor branca, que é o símbolo da paz.

A caminhada, que se prevê demorar cerca de duas horas, será silenciosa até ao seu destino, a Capelinha das Aparições.

Neste local, haverá um cântico a Nossa Senhora da Paz. Mas o momento alto será "uma homenagem feita por crianças portuguesas às crianças ucranianas mortas na guerra", explica o padre Almiro Mendes. Está prevista ainda uma "largada de pombos".

Para terminar, a conhecida cantora Isabel Silvestre irá cantar a "Miraculosa Rainha dos Céus".

A Caminhada pela Paz termina às 13h00 e duas horas depois, às 15h00, para quem quiser participar, vai decorrer a Celebração da Paixão do Senhor, na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima.