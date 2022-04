Cartuxa de Évora abre ao público para derradeiras visitas

O Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli vai estar de portas abertas à cidade, a partir de 18 de abril e até dia 14 de maio. Nesse período é possível visitar gratuitamente a Cartuxa de Évora, em visitas livres, todas as terças-feiras e sábados, entre as 10h00 e as 13h00, ou em visitas guiadas mediante inscrição prévia.

Uma nota da Fundação Eugénio de Almeida (FEA) dá conta de que já não falta muito para que a vida em clausura regresse ao mosteiro, com o acolhimento das Irmãs do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará.

Até lá, refere a FEA, ainda é possível “conhecer este exemplar da arquitetura religiosa, ímpar em Portugal, nas últimas visitas ao Mosteiro Cartuxa”.