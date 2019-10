Cartuxa, os dias do fim

“A solidão é contínua todo o dia”, sublinha o prior de Scala Coeli. No claustro, nas celas e um pouco por todo o mosteiro ouve-se apenas os passarinhos e a água a correr no repuxo, no jardim. A voz humana é rara. “Lá fora liga-se muito solidão e silêncio, mas para nós são coisas distintas. A solidão é um meio para chegar a Deus e isso implica silêncio. A solidão é negativa quando é solidão consigo mesmo e é positiva quando é solidão com Deus.” Talvez por ser andaluz, Antão nunca passou por uma crise. “Chorei na cela quando soube que a minha mãe morreu, mas foi um episódio. Não me sinto sozinho porque sei de forma segura que Deus me ouve.”

Austeros e frugais, os monges comem apenas uma vez por dia – sozinhos na cela. Não ingerem carne e passam as sextas-feiras a pão e água. Conversam uns com os outros duas vezes por semana. Ao domingo e nos dias festivos, juntam-se para trocar impressões sobre as leituras que fizeram, os trabalhos da casa e as notícias. Depois, a meio da semana, voltam a ter um tempo de diálogo, dessa vez dois a dois. “É um momento mais pessoal em que podemos partilhar impressões interiores.”

À cartuxa não chegam as imagens e os sons da televisão e da rádio. É o carteiro que lhes leva os jornais impressos. “Informamo-nos por escrito, porque podemos escolher o momento e o tema. Eu, como superior, leio os jornais e depois faço passar pelas celas as páginas mais interessantes para que cada um possa ler, depois de comer”, diz, contando que aprendeu a utilizar programas de edição de vídeo para fazer pequenos vídeos sobre a vida monástica. De vez em quando, vêem filmes e documentários sobre temas religiosos. Em 2009, os monges assistiram a“O Grande Silêncio”, o filme de Philip Gröning sobre a Grande Cartuxa, em Grenoble. “Conheço aquela cartuxa. Estive lá sete vezes em reuniões de superiores. Depois, veio cá a Évora o produtor e quando entrou no claustro disse-me: ‘Que pena não ter feito o filme aqui’. Ficou surpreendido com a luz.”