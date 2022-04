Papa Francisco pede trégua pascal para acabar com “loucura da guerra”

É um pedido de trégua. Durante a oração do Angelus deste domingo, na praça de São Pedro em Roma, o Papa Francisco apelou a “que se deponham as armas e se dê início a uma trégua pascal”.

“Sim, Cristo é pregado na cruz mais uma vez nas mães que choram a morte injusta de maridos e filhos. É crucificado nos refugiados que fogem das bombas com os meninos no braço. É crucificado nos idosos deixados sozinhos a morrer, nos jovens privados de futuro, nos soldados mandados a matar os seus irmãos", acrescentou Francisco.

Sem se referir diretamente à guerra na Ucrânia, Francisco afirmou que no cenário de violência “esquece-se a razão por que se está no mundo e chega-se a realizar absurdas crueldades”. Os fiéis que encheram a praça escutaram Francisco a considerar que essas “crueldades” estão presentes “na loucura da guerra, onde se torna a crucificar Cristo”.

Para Francisco, “hoje Jesus ensina-nos a não nos perdermos nisso, mas a reagir, a romper o círculo vicioso do mal e dos queixumes, a reagir aos cravos da vida com o amor, aos golpes do ódio com a carícia do perdão”.

Francisco pediu para deixar de parte o “instinto rancoroso” e desafia todos a “responder, não como nos apetece a nós nem como fazem todos”, mas seguindo o exemplo de Deus.

“Pede-nos para quebrar a corrente do 'amo-te se me amares; sou teu amigo, se fores meu amigo; ajudo-te se me ajudares'. Assim não! Em vez disso, compaixão e misericórdia com todos, porque Deus vê um filho em cada um. Não nos divide em bons e maus, em amigos e inimigos. Somos nós que o fazemos, fazendo-O sofrer. Para Ele, todos somos filhos amados, que deseja abraçar e perdoar”, sublinhou o Papa Francisco.