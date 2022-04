Escoteiros de Portugal enviam oito toneladas de bens para refugiados ucranianos

A Associação de Escoteiros de Portugal (AEP) mobilizou-se para recolher bens "com o objetivo de apoiar as famílias ucranianas que, por força das circunstâncias, tiveram de abandonar os seus lares e dirigir-se a países vizinhos", fugindo assim da guerra na Ucrânia, refere um comunicado dos escoteiros.

Até agora conseguiram reunir "mais de 8 toneladas de bens, que serão enviados já este sábado, 2 de abril, a partir de Lavra, Matosinhos, onde está localizado um dos centros de atividades da AEP, o Centro de Atividades Escotistas de Paiço".

Esta iniciativa foi feita em articulação com os Escoteiros da Polónia que vão enviar os bens para "localidades que continuam a receber famílias ucranianas deslocadas".

A nota dos Escoteiros de Portugal informa ainda que "desde a primeira hora que a AEP está em contacto com escoteiros dos países envolvidos nesta iniciativa de apoio humanitário, que foram responsáveis por identificar as principais necessidades e continuam no terreno a apoiar em tarefas variadas. Serão também estes escoteiros locais a assegurar o aprovisionamento e distribuição dos bens enviados".

A Associação dos Escoteiros afirma que "centenas de portugueses e várias empresas responderam ao apelo da AEP, deixando bens num dos pontos de recolha da campanha, disponíveis de norte a sul do país".

Mas agora, "dispõem apenas de entrega no Parque Nacional de Escotismo da Caparica, de onde será enviado, brevemente, mais um carregamento de bens".