Vaticano defende que o Estado deve apoiar as famílias no direito de escolherem a escola para os filhos

Trata-se de "um instrumento deliberadamente sintético e prático que pode servir para esclarecer alguns pontos atuais e sobretudo para evitar conflitos e divisões no setor essencial da educação.

A missiva publicada pelo Vaticano diz que pretende ser um contributo que este organismo "oferece a todos os que trabalham no campo educativo e escolar".

Segundo o mesmo texto trata-se de "uma reflexão e uma orientação mais aprofundada e atualizada sobre o valor da identidade católica das instituições educativas na Igreja", que tem como propósito "fornecer alguns critérios adequados aos desafios do nosso tempo, em continuidade com os critérios que são sempre válidos".

E reforça que o “Estado tem a responsabilidade de apoiar as famílias no seu direito de escolha da escola e do projeto educativo".

O novo documento da Congregação para a Educação Católica defende que a escolha da escola “deve ser feita em plena liberdade e de acordo com a consciência; daí o dever das autoridades civis de possibilitar diferentes opções dentro da lei”.

Nesse sentido, diz, "a educação que a Igreja busca é a evangelização e o cuidado com o crescimento de quem já caminha para a plenitude da vida de Cristo".

Por seu lado, a Igreja "tem o dever de educar" e a Igreja "como mãe deve dar uma educação tal que toda a sua vida seja imbuída do espírito de Cristo", citando o Pacto Educativo Global.

Dividida em três capítulos, esta instrução destaca logo no primeiro, entre outros pontos, os princípios fundamentais da educação cristã nas escolas.

Considerando que as escolas católicas têm "uma missão eclesial", e que esta é a "sua própria qualidade específica", reconhece que fazem parte de "uma pastoral orgânica da comunidade cristã".

O organismo da Cúria admite que a escola católica também tem a tarefa de educar para a "cultura do cuidado", para "transmitir um sistema de valores baseado no reconhecimento da dignidade de cada pessoa, de cada comunidade linguística, étnica e religiosa, de cada povo e dos princípios fundamentais que dela surgem."

Assim, a "educação constitui um dos pilares mais justos e solidários da sociedade".

Desta forma, a cultura do cuidado torna-se "a bússola" para a sociedade, com vista a "formar pessoas dedicadas à escuta do paciente, ao diálogo construtivo e à compreensão mútua. Assim se cria uma teia de relações a favor de uma humanidade capaz de falar a linguagem da fraternidade", refere o documento citando o Papa Francisco.

A comunidade escolar educadora

A nova instrução refere, no segundo capítulo, sobre este tema para dizer que "toda a comunidade escolar é responsável pela implementação do projeto educativo católico da escola, como expressão da sua eclesialidade e da sua inserção na comunidade da Igreja".

Acrescenta que "todos têm a obrigação de reconhecer, respeitar e testemunhar a identidade católica da escola, oficialmente exposta no projeto formativo. Isso aplica-se ao corpo docente, ao corpo técnico-administrativo e aos alunos com as suas famílias".