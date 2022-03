Covid-19. Vaticano dá indicações sobre celebrações da Semana Santa

Tendo em conta a evolução da pandemia, a Congregação para o Culto Divino enviou uma nota sobre as celebrações da Semana Santa para todas as Conferências Episcopais, delegando em cada Igreja as indicações a dar aos paroquianos.



Diz a nota que "tendo em vista o abrandamento da pandemia, mesmo com ritmos diferentes em cada país, não pretendemos oferecer novas disposições para as celebrações da Semana Santa: a experiência que as Conferências Episcopais adquiriram nos últimos anos permite, certamente, enfrentar as várias situações da forma mais adequada, vigiando sempre para que sejam observadas as normas rituais contidas nos livros litúrgicos".

Lembra a "difícil situação da pandemia" que marcou as celebrações pascais dos últimos dois anos, e pede aos Bispos e às Conferências Episcopais a manterem "a prudência, evitando gestos e comportamentos que possam envolver riscos".

O comunicado do Vaticano destaca para Sexta-feira Santa a Oração Universal da liturgia da Paixão do Senhor e convida a ter como in tenção de fundo "o dom da paz para a Ucrânia" e ainda as vítimas de "todos os outros conflitos, infelizmente sempre muito numerosos em muitos países do mundo".

As celebrações da Semana Santa começam a 10 de abril, Domingo de Ramos.