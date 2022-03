Nova Constituição da Cúria exige mudança de "mentalidade, de cultura e de prática"

A constituição Praedicare Evangelium (‘Pregai o Evangelho’), que reforma a Cúria Romana, foi promulgada pelo Papa Francisco no último sábado, 19 de março. A Renascença falou com o padre Tony Neves, Assistente Geral dos Missionários Espiritanos em Roma, com responsabilidades pela área da justiça e paz e diálogo inter-religioso da congregação, sobre as novidades previstas.



A nova Constituição para a Cúria Romana, aprovada pelo Papa, traz mudanças substanciais ao funcionamento da estrutura da Igreja?

Sim, traz, e a primeira mudança tem a ver com a própria focagem. O título 'Pregai o Evangelho' faz uma deslocação clara para a dimensão missionária e pastoral, e menos para uma dimensão funcional e estrutural, e acho que esse é o primeiro sinal.

O segundo sinal, também nesta linha, é dado pelo facto de se marcar prazo, ou seja, as pessoas eleitas para cargos na Cúria romana são eleitas por cinco anos e podem renovar na melhor das hipóteses uma vez, para deixar de uma vez por todas a ideia de que Roma é um bom sítio para fazer uma carreira até à eternidade. Não, Roma é um sítio onde se congregam pessoas que têm uma missão muito concreta, que é a de ajudar a animar e a criar comunhão entre uma Igreja espalhada pelo mundo, que é muito dispersa e precisa de comunhão, acompanhamento e de uma gestão que seja de serviço, não de poder.

Outra mudança, para mim talvez a mais importante, é que as portas do futuro estão abertas a um outro olhar sobre a Igreja enquanto povo de Deus, porque até agora só os cardeais podiam ser responsáveis pelos Dicastérios, e este documento abre as portas a que no futuro qualquer cristão possa exercer esse cargo. É se calhar a novidade mais vincada.

Há ainda outro aspeto que tem a ver com a atualização, ou seja, o mundo muda, a Igreja muda, os serviços mudam, e também as focagens missionárias têm que mudar, por isso a criação de novos Dicastérios e a reestruturação da Cúria no seu todo é outro dado saliente. Por exemplo, criar um Dicastério para o Serviço da Caridade, fazer com que estruturas pequeninas e simples que antigamente tutelavam a Unidade dos Cristãos e o Diálogo se tenham tornado agora dicastérios, são passos que mostram focagens missionárias da Igreja, e que respondem aos tempos que são os nossos, e que são sempre novos.

A Comissão para a Proteção de Menores ser integrada no Dicastério para a Doutrina da Fé é outro sinal positivo, em sua opinião?

Muito positivo. Aliás, a Doutrina da Fé passa a ter duas partes completamente diferentes, e o facto de se ter valorizado muito a dimensão da proteção de menores e de se ter integrado na Doutrina da Fé, é um passo relevante. Que não é tão novo assim, porque já neste momento é a Doutrina da Fé que tutela os casos de tudo o que tem a ver com abusos de menores por parte de clérigos.

Mas a Comissão passa a ter mais poder institucional, é isso?

Exatamente, e essa é a meu ver a grande vantagem e a grande novidade desta Constituição a esse nível, porque é instituído um organismo, e ainda por cima dentro da Doutrina da Fé, que é um Dicastério muito importante. Esse é um passo grande, tem a ver com todo o caminho que a Igreja tem feito sobre essa temática que continua a ser muito quente e atual, e que exige que a Igreja tenha estruturas também muito sólidas e bem preparadas para poder resolver com qualidade e celeridade todos os casos que lhe forem apontados sobre abusos de menores e pessoas vulneráveis. Acho que aí se dá um passo muito importante.