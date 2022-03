Nova Constituição reforça combate ao abuso sexual na Igreja Católica

O reforço do "peso institucional" da comissão consultiva do papa Francisco para a prevenção de abuso sexual no seio da Igreja é uma das "principais mudanças" previstas na nova Constituição "Praedicate Evangelium", hoje promulgada pelo Sumo Pontífice.

Com a reforma da burocracia da Santa Sé, aquela comissão passa a integrar" o recém-nomeado Dicastério para a Doutrina da Fé", noticiou a agência Associated Press (AP).

O novo Dicastério [nome dos departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana] passa a ter "acesso direto ao Santo Padre e com sua própria liderança e pessoal".

Desempenhará "um papel cada vez mais incisivo para garantir que a Igreja seja um lugar seguro para crianças e pessoas vulneráveis".

Os membros daquele departamento, entre eles "sobreviventes de abusos, podem exercer influência nas decisões tomadas pelos sacerdotes que supervisionam as investigações canónicas a casos de abusos sexuais e decidem da aplicação, ou não, de sanções.