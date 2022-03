Consagração da Rússia e Ucrânia reúne jovens em Fátima para vigília de oração

Segundo uma nota do gabinete de imprensa do Santuário, o eixo central da iniciativa será a Consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria cujo Ato, decidido pelo Papa, terá lugar em simultâneo em Roma e na Cova da Iria às 16h00.

Sete grupos de jovens de congregações religiosas, Missão País, grupos da pastoral juvenil diocesana das dioceses do centro, CNE e colégios católicos dinamizarão, na sexta-feira, 25 de março, uma "Vigília pela Paz, que decorrerá durante a madrugada, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima.

Os jovens vão rezar o Terço na Capelinha das Aparições, a partir das 21h30 do dia 24 de março. Segue-se a Procissão das Velas, que terminará na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde se dará início ao momento de oração, que será divido em três grandes núcleos: a Vigília propriamente dita até às 5h00; duas horas de Adoração Eucarística e a celebração da Eucaristia, às 7h30.

“Neste momento especialmente conturbado da vida da humanidade, com uma guerra em curso no coração da Europa, que já fez milhões de vítimas entre mortos, desalojados e refugiados”, o objetivo será “rezar pela Paz.”

O Santuário de Fátima adianta ainda que a Vigília poderá ser acompanhada em direto através dos meios de comunicação digital do Santuário, em www.fatima.pt, no youtube e no facebook do Santuário de Fátima.