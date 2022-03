Santuário convida a preparar espiritualmente ato de consagração da Rússia e da Ucrânia

Em Fátima, a celebração será presidida pelo cardeal Konrad Krajweski, Esmoler Pontifício, enviado especial do Papa Francisco para, em seu nome, fazer a consagração dos dois países em guerra no leste europeu.

“Abre as tuas mãos à paz”. É a proposta do Santuário de Fátima para ajudar a preparar espiritualmente a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria . O ato será celebrado no próximo dia 25, às 16h00 (hora de Lisboa), e decorrerá em simultâneo na Cova da Iria e no Vaticano, por decisão do Papa Francisco.

Itinerário espiritual com vigília jovem

Já esta terça-feira, dia 22, é disponibilizado o itinerário espiritual intitulado “Abre as tuas mãos à Paz”, em formato podcast, on-line, que será uma alternativa para quem não possa acompanhar presencialmente ou através dos meios de comunicação social o terço das 18h30, que se assumirá como um tríduo preparatório do ato de consagração, e será presidido pelo próprio reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas.

Em comunicado, o Santuário esclarece que “este podcast em três passos, disponível no site, no Facebook do Santuário e nas plataformas Itunes e Spotify, propõe um tríduo de meditação e oração sobre o Imaculado Coração de Maria, a Consagração e a Paz, proporcionando uma preparação interior neste momento particularmente importante na história do conflito em curso”.

Os conteúdos serão disponibilizados diariamente entre terça e quinta-feira ao meio-dia.

Já na noite de quinta-feira e na madrugada de sexta-feira haverá uma Vigília Jovem na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.