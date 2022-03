Guerra na Ucrânia é "séria ameaça" à paz no mundo, alertam bispos europeus

A Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (COMECE) afirmou que o conflito na Ucrânia é uma "séria ameaça" à paz em todo o mundo.



As declarações dos responsáveis do COMECE foram feitas em Bratislava, na Eslováquia, onde estiveram reunidos antes do começo dos trabalhos das III Jornadas Sociais Católicas Europeias que terminam no próximo domingo.

O presidente deste organismo, o cardeal Jean-Claude Hollerich, manifestou o seu "profundo respeito por todos os países que acolhem refugiados, em particular a Polónia e a Eslováquia", refere um comunicado divulgado pela Comissão dos Episcopados.

Para o arcebispo do Luxemburgo, "esta solidariedade sincera reflete os valores cristãos e europeus".

Os representantes católicos aprovaram a criação da Rede Consultiva da Juventude COMECE, com o objetivo de "representar a voz dos jovens católicos nas Conferências Episcopais da UE".

A terceira edição das Jornadas Sociais Católicas Europeias é promovida pela Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia, pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa e ainda pela Conferência Episcopal Eslovaca em colaboração com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé.