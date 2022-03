​"Todos reconciliados em Jesus Cristo" é o lema da viagem do Papa ao Congo

"Todos reconciliados em Jesus Cristo" é o lema que acompanhará a próxima viagem do Santo Padre à República Democrática do Congo prevista para se realizar entre 2 e 5 de julho.



A informação foi divulgada pela Santa Sé esta segunda-feira.

Além do lema, foi também dado a conhecer o logotipo desta viagem do Papa.

O portal de notícias do Vaticano cita o comité organizador local que explica que o logotipo "representa um mapa da República Democrática do Congo, cujos contornos são reproduzidos nas cores da bandeira do país".

Dentro deste mapa, " são apresentados alguns elementos da biodiversidade da terra, O mapa está aberto ao oeste, para mostrar o acolhimento dado a este grande evento e os frutos que trará".

As cores que aparecem têm um significado: a cor amarela "simboliza a riqueza" do país, nomeadamente, "a fauna e flora, terrestre e subterrânea". Já a cor vermelha significa "o sangue derramado pelos mártires, como ainda acontece no leste do país". A cor azul "expressa o desejo ardente de todo o congolês: a paz".

O comité organizador explica ainda que a cruz azul que aparece "traduz a devoção do povo congolês à Virgem Nossa do Congo que carrega e sustenta as orações de toda a nação ao Cristo Redentor".

As três pessoas que estão representadas neste logotipo "simbolizam a fraternidade: homens e mulheres, adultos e crianças, unidos num só homem".

As cores vivas que são utilizadas "querem expressar o sentimento e o dinamismo que caracteriza o povo congolês, pronto a acolher com alegria e unidade o Vigário de Cristo e Sucessor de Pedro".

O logotipo inclui uma palmeira que se refere "ao conceito de martírio, arreigado na história do país". Esta palmeira, "expressando vitória, renascimento e imortalidade, recorda a mensagem de esperança oferecida pela visita do Santo Padre".

Por fim, entre a cruz e o mapa do país, está "a figura do Papa Francisco que abençoa, símbolo de bênção e grande alegria para a nação".