Santa Sé está sempre disposta a mediar, reafirma cardeal Parolin

O cardeal Pietro Parolin garantiu que continua válida a disponibilidade da Santa Sé para mediar o fim do conflito na Ucrânia. Entrevistado, no domingo, no programa "Stanze vaticane" do canal all News, o Secretário de Estado do Vaticano comentou os últimos acontecimentos da guerra e falou da ação diplomática da Santa Sé neste momento.

O cardeal disse que falou pessoalmente, nos últimos dias, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, mas do lado russo "não houve sinais até agora".

“Não é importante que a oferta da Santa Sé seja aceite, o importante é que se ponha fim a tudo o que está acontecendo", afirmou o cardeal, que disse esperar que outros contatos e mediações em curso possam dar fruto.