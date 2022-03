Bispos da Europa escrevem ao Patriarca de Moscovo a pedir o fim da guerra

O presidente dos bispos católicos europeus (COMECE), D. Jean-Claude Hollerich escreveu ao Patriarca Kirill de Moscovo a pedir que intervenha junto das autoridades russas para que cessem as hostilidades e sejam abertos corredores humanitários.

De acordo com o portal de notícias do Vaticano, o cardeal implorou ao Patriarca que “no espírito de fraternidade” faça "um apelo urgente às autoridades russas para cessar imediatamente as hostilidades contra o povo ucraniano e mostre boa vontade em encontrar uma solução diplomática para o conflito, baseada no diálogo, no bom senso e no respeito ao direito internacional, permitindo corredores humanitários seguros e acesso ilimitado à assistência humanitária”.