​Missionários da Consolata peregrinam a Fátima

Os Missionários da Consolata cumprem, no domingo a sua 32.ª peregrinação a Fátima. "Atreve-te a Arriscar a Vida" é o tema da peregrinação.

No ano passado, a habitual peregrinação não se realizou "por imperativos da atual conjuntura, devido à pandemia da Covid-19", explica a congregação. Aconteceram apenas "iniciativas online, que foram largamente difundidas nas plataformas e redes sociais digitais".

Este ano vai ocorrer no próximo domingo, 19 de fevereiro, "sob o apanágio da 'Juventude em Peregrinação'" e com o tema "Atreve-te a Arriscar a Vida".

Tendo em conta as medidas impostas pelas autoridades de saúde por causa da pandemia, esta peregrinação vai realizar-se "somente com a presença de grupos de jovens da Consolata e de alguns representantes dos grupos da Família Missionária da Consolata".

O programa da peregrinação começa às 9h00 com a concentração em frente ao Seminário da Consolata. Uma hora depois haverá a saudação do Superior Provincial aos peregrinos. Às 10h15 está prevista uma Via-Sacra missionária. Depois, é tempo de pausa para o almoço. Às 14h30 é altura do ensaio dos cânticos para a Eucaristia. E às16h00 realiza-se uma celebração eucarística e a consagração na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Todos estes eventos podem ser acompanhados no site da Consolata e também nas redes sociais.