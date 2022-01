Conferência Episcopal deseja “fecundo governo pastoral” a D. José Ornelas

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) congratulou-se esta sexta-feira com a nomeação de D. José Ornelas como novo bispo de Leiria-Fátima, a quem deseja “um fecundo governo pastoral junto do Povo de Deus que lhe é confiado”.

“A Conferência Episcopal Portuguesa congratula-se com esta nomeação e saúda D. José Ornelas, desejando-lhe um fecundo governo pastoral junto do Povo de Deus que lhe é confiado na Diocese de Leiria-Fátima e, de modo mais alargado, junto de todos aqueles que demandam ao Santuário de Fátima como peregrinos”, lê-se na nota publicada no site da CEP.

Os bispos portugueses pedem “por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima” ao Senhor que “derrame as suas bênçãos sobre D. José, para que continue a servir com disponibilidade, sabedoria e entusiasmo a Igreja em Portugal, como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), e agora como Bispo de Leiria-Fátima”.

D. José Ornelas toma posse como bispo de Leiria-Fátima no dia 13 de março. Até lá, continua em Setúbal, presidindo à vida da diocese, como administrador diocesano.