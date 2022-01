Cardeal-Patriarca acredita que JMJ será ocasião para "relançamento evangélico" da juventude

Num texto que será publicado no primeiro número do caderno especial sobre a JMJ Lisboa 2023 que o jornal Voz da Verdade, do Patriarcado de Lisboa, publica no próximo domingo, o

Cardeal-Patriarca acredita que esta Jornada pode ser "a grande ocasião de encontro e relançamento evangélico da juventude mundial".

D. Manuel Clemente diz ainda, nesta carta, que "neste momento já está completo e ativo o quadro geral da preparação da JMJ Lisboa 2023. Das paróquias às vigararias, das vigararias às dioceses e de todas estas ao Comité Organizador Local, são milhares de jovens os que pelo país inteiro se integram ativamente neste caminho, também ele sinodal".

"A próxima instalação da sede da JMJ em instalações amplas e mais propícias ao encontro de organizadores e voluntários, a colaboração mais intensa dos organismos autárquicos e públicos e a crescente informação sobre o que se faz e planeia para o próximo ano e meio, tudo vai fazendo da Jornada um grande motivo e incentivo para os jovens de aquém e além-fronteiras", acrescenta o Cardeal.

Refira-se que este suplemento onde será publicado o texto do Cardeal-Patriarca denomina-se "Estamos a Caminho" e será publicado semanalmente com o jornal Voz da Verdade na edição em papel.

Estará igualmente disponível no site da Jornada.

No editorial do Voz da Verdade de domingo, o seu diretor, o Bispo Auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar, sublinha que a JMJ Lisboa 2023 "vai trazer o mundo a Lisboa" e "vai ser ocasião de encontros inesquecíveis".

A JMJ Lisboa 2023, para a qual são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo, decorrerá de 1 a 6 de agosto, na zona norte do Parque das Nações.

Inicialmente prevista para o verão de 2022, a iniciativa foi adiada um ano, devido à pandemia de Covid-19.