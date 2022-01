Abusos sexuais na Igreja. Bento XVI admite ter prestado informação errada

O Papa emérito Bento XVI admite ter prestado informação errada em inquérito de abusos sexuais na Igreja alemã. Num comunicado enviado à Agência Católica de Notícias da Alemanha (KNA), o secretário particular de Bento XVI adianta que o Papa emérito reconhece que esteve presente numa reunião de 1980 em que se discutia um caso de pedofilia. Bento XVI reconhece que “erroneamente foi afirmado que não compareceu na importante reunião” de 15 de outubro de 1980. No comunicado é dito que o erro “não foi cometido de má-fé” e que o Papa emérito “está muito arrependido” por isso e pede desculpas. Contudo, a nota esclarece que, na dita reunião, “não foi tomada nenhuma decisão sobre a missão pastoral do padre em questão”. No comunicado, Bento XVI que foi arcebispo de Munique entre 1977 e 1982, reafirma a sua intenção de dar todos os esclarecimentos e adianta que, neste momento, “está a ler cuidadosamente” as declarações contidas no relatório independente sobre abusos sexuais na arquidiocese católica de Munique e Frisinga, que o enchem de “vergonha e dor perante o sofrimento das vítimas”.

O relatório do escritório de advogados Westpfahl Spilker Wastl (WSW) revela que, num caso, um padre foi transferido de Essen, na Alemanha Ocidental - onde tinha sido acusado de ter abusado de um rapaz de 11 anos - para Munique.

Os advogados mostraram-se surpreendidos por Bento XVI ter negado participação na dita reunião. Informação que agora é corrigida com um sublinhado por parte do secretário pessoal do Papa emérito: “Ele gostaria de deixar claro agora que, ao contrário do que foi afirmado na audiência, ele participou na reunião ordinária a 15 de janeiro de 1980.”