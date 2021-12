​Arquidiocese de Évora recebe peregrinação dos símbolos da JMJ

De 31 de dezembro até 30 de janeiro de 2022, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude vão estar em Évora.



Após uma peregrinação "de mais de 2000 quilómetros na Diocese de Beja", os símbolos da JMJ vão passar para a Arquidiocese de Évora "através das águas do Alqueva".

O percurso começa no Cais do Campinho, em Reguengos de Monsaraz.

A Diocese informa, em comunicado que o Arcebispo vai presidir ao acolhimento dos símbolos da a partir das 14h30 desta sexta-feira, 31 de dezembro.



De acordo com o programa, "depois da Cruz Peregrina e do Ícone Mariano serem entregues à Arquidiocese de Évora pela Diocese de Beja, D. Francisco Senra Coelho preside à Eucaristia, pelas 17h00, em Reguengos de Monsaraz".



No dia seguinte, 1 de janeiro, D. Francisco presidirá à concelebração da Eucaristia, onde irá marcar presença D. Américo Aguiar, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023. A cerimónia está igualmente marcada para as 17h00, em Reguengos de Monsaraz.

Ao longo do mês de janeiro, os dois símbolos da Jornada Mundial da Juventude vão percorrer as 29 paróquias da arquidiocese do Alto-Alentejo.

O Departamento da Pastoral Juvenil de Évora destaca três momentos desta peregrinação: a iniciativa ‘23PORMÊS’, a 23 de janeiro, em Montemor-o-Novo; o encontro entre o Comité Organizador Local da JMJ e os comités diocesanos, no dia 29, em Évora; e a entrega dos símbolos à Diocese de Portalegre-Castelo Branco, a 30 de janeiro.



Os símbolos da JMJ já peregrinaram pelas dioceses de Angola, da Polónia e de Espanha e a peregrinação em Portugal começou no mês de novembro, na Diocese do Algarve.



Vai prolongar-se até julho de 2023, precisamente no mês anterior à realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que irá decorrer de 1 a 6 de agosto.



A peregrinação dos símbolos é organizada Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, um secretariado da Comissão Episcopal do Laicado e Família, da Conferência Episcopal Portuguesa.