Papa recorda serviço evangélico de Tutu na luta contra o racismo

O Papa Francisco recordou este domingo o trabalho de Desmond Tutu na luta contra o racismo na África do Sul, descrevendo-o como evangélico.

Num telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, lê-se que o Papa Francisco ficou “entristecido ao saber da morte do arcebispo Desmond Tutu” e que faz chegar à sua família e amigos próximos as suas “sentidas condolências”.

Francisco evoca “o serviço ao Evangelho” de Desmond Tutu “através da promoção da igualdade racial e reconciliação na África do Sul” e “encomenda a sua alma à misericórdia de Deus todo-Poderoso”.

Desmond Tutu, que foi arcebispo anglicano da Cidade do Cabo e uma das grandes figuras da luta contra o Apartheid, na África do Sul, morreu este domingo aos 90 anos de idade.