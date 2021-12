Reveja o discurso perante as autoridades civis

O Papa Francisco está reunido a esta hora com representes das autoridades civis, políticas e diplomáticas da Grécia, a quem fará um discurso.

Este é o primeiro ato público de Francisco nesta visita à Grécia.

Com esta viagem apostólica, a 35.ª do seu pontificado, o Papa pretende novamente chamar a atenção do mundo para o drama dos refugiados e migrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, sendo que muitos morrem pelo caminho e outros acabam por passar meses ou anos em campos nas ilhas gregas.

Durante a sua estadia na Grécia o Papa visita a ilha de Lesbos precisamente para estar com alguns dos migrantes num dos maiores campos de migrantes que existe no país.

Ainda este sábado, depois do almoço, Francisco será recebido por Jerónimo II, o arcebispo de Atenas e líder da Igreja Ortodoxa da Grécia e às 14h30, hora de Lisboa, haverá um encontro público entre as comitivas de ambos os líderes eclesiais em que estes farão discursos, mais uma vez esta intervenção será transmitida em direto na Renascença.

O último ato público do Papa este sábado será às 15h15 com os líderes religiosos da Igreja Católica na Grécia, na catedral de São Dionísio, em Atenas, novamente com discurso do Papa e transmissão pela Renascença.

Por fim, o Papa encontra-se às 16h45 com a comunidade jesuíta na Grécia, num encontro à porta fechada.

O programa do Papa segue no domingo e inclui missa para a comunidade católica grega e a visita aos refugiados em Lesbos.

Francisco regressa a Roma na segunda-feira.