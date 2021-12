Helpo. Presentes de Natal "fora da caixa" apoiam milhares de crianças

Neste Natal, a ONGD Helpo volta a disponibilizar os chamados 'Presentes Solidários' que vão possibilitar "apoiar milhares de crianças em Moçambique e São Tomé e Príncipe".

Com o mote "Este Natal, ofereça um presente fora da caixa", a organização afirma, em comunicado, que "esta iniciativa permite que milhares de crianças, grávidas e lactantes de comunidades carenciadas recebam ajuda nas áreas da nutrição e da educação".

Por outro lado, "o Natal de quem oferece e de quem recebe estas pulseiras será, de facto, mais solidário, mais generoso e partilhado com quem necessita".

Pelo terceiro ano consecutivo, a Helpo tem à disposição, para quem quiser comprar, Pulseiras Solidárias coloridas, que têm "um Qr Code a que correspondem cinco apoios em Moçambique e São Tomé e Príncipe".

Quem receber o presente, "tem acesso exclusivo a uma página na internet com infirmação acerca do desenvolvimento da ação no terreno".

Assim, com um donativo de 10 euros, pode comprar-se a Pulseira Verde que "equivale, simbolicamente, a um tijolo na Casa da Nutrição que será construída para a realização de rastreios nutricionais e demonstrações de culinária" na Ilha de Moçambique.

Com 15 euros, a Pulseira Amarela "permite adquirir um Kit Bebé, constituído por fraldas de pano, soro fisiológico e corta unhas, para bebés em São Tomé e Príncipe". A Pulseira Azul "corresponde ao Kit Inverno e os 20 euros serão destinados à compra de mantas e camisolas polares para as crianças do norte de Moçambique".

Com um donativo de 42 euros "é possível adquirir a Pulseira Salmão, para a distribuição de Kits de Higiene Íntima constituídos por pensos higiénicos reutilizáveis e cuecas para as meninas moçambicanas, onde a falta de bens para a higiene íntima as obriga frequentemente a faltar às aulas durante o período menstrual".

Por último, a compra da Pulseira Cinzenta, por 190 euros, possibilita "atribuir uma bicicleta a uma criança em Moçambique que, por viver longe da escola, tem de caminhar durante horas para ir às aulas".

Para tornar este presente ainda mais “fora da caixa”, as Pulseiras Solidárias da Helpo vêm, neste Natal, numa caixa de cartão personalizada. É uma "forma de valorizar a oferta destas pulseiras, que esgotaram sempre nos anos anteriores".

Estes presentes podem ser adquiridos através da página da Helpo na internet.

A Associação Helpo é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento que desempenha a sua atividade desde 2008 em Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, chegando, atualmente, a cerca de 57.000 crianças.

A sua atividade centra-se na promoção do desenvolvimento através da educação e da nutrição.

Atua em 101 focos de intervenção, através da construção de escolas, bibliotecas, creches, centros de nutrição, cantinas escolares, sistemas de aproveitamento de águas pluviais, formação comunitária, educação para a saúde, assistência e formação contínua.

Financia estas atividades através de diversos programas, nomeadamente, Programa de Apadrinhamento de Crianças à Distância, donativos livres, projetos financiados por agências internacionais e empresas.