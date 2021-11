Os presentes de Deus nunca se estragam, diz D. Manuel Clemente

Com a Igreja do Mosteiro dos Jerónimos cheia, o Cardeal-Patriarca de Lisboa ordenou este domingo catorze novos diáconos que têm em vista a vida sacerdotal. Este é o número mais expressivo de diáconos ordenados nos últimos anos.

Na Homília, D. Manuel Clemente realçou esse fato e o significado do diaconado, o sacramento do serviço. “Não havia melhor maneira de começar, senão exatamente por aqui, pelo serviço humilde, total e desprendido de si próprio, para glória de Deus e bem de todos”.

E deixou-lhe odesafio para que “vivam a graça e o tempo do diaconado, intensificando no coração e na prática a atitude de serviço, estando sempre disponíveis para o que for mais necessário, em função dos outros”. Graças que – lembrou o Cardeal-Patriarca – “são encargos que recebemos, não para ficarem em nós, mas para, com elas, servirmos os outros”.

Mas D. Manuel Clemente também alertou os recém-ordenados que se naquele momento belo e festivo, tudo parece claro e conclusivo, é preciso estar atento e não esquecer a advertência do Evangelho de S. Paulo: “vigiai e orai em todo o tempo para terdes a força de vos livrardes do que vai acontecer e poderdes estar firmes na presença do Filho do Homem”.