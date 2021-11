Capela do Rato organiza conferências sobre "Caminho Sinodal"

No tempo litúrgico do Advento, a Capela do Rato em Lisboa, vai realizar um ciclo de conferências que tem como tema "Caminho Sinodal ?!" com três perguntas em aberto: "O que é? O que implica? Como se concretiza?"



A primeira conferência está marcada para 29 de novembro, às 21h30, com a reflexão de Borges de Pinho, Professor Emérito na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.

Uma nota da organização refere que este responsável vai dar "uma palavra segura e implicativa sobre a sinodalidade da vida da Igreja atual, com realismo e dimensão profética".

A segunda palestra vai acontecer no dia 6 de dezembro, à mesma hora que a anterior, com o Padre Jesuíta José Frazão Correia, que vai refletir sobre "a prática sinodal como experiência espiritual de discernimento comunitário".

A terceira e última reflexão realiza-se no dia 13 de dezembro, pelas 21h30, com a teóloga espanhola leiga Cristina Inogês-Sanz, que integra a Comissão Metodológica criada pelo Papa Francisco. Vai falar sobre as "formas de concretizar o processo sinodal".

As sessões são presenciais e também através da plataforma Zoom.

O Santo Padre convocou toda a Igreja, a partir das comunidades cristãs locais, "a concretizar um caminho sinodal de escuta uns dos outros, com sinceridade e verdade, discernindo, entre dificuldades, resistências e oportunidades, o que o Espírito diz hoje à Igreja e esta reflexão/discernimento, a partir das Igrejas locais, converge no Sínodo dos Bispos de 2023".