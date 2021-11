“Uma pessoa pobre, antes de ser pobre é pessoa”

O Papa Francisco é uma pessoa com uma lucidez extraordinária, um homem do nosso tempo, que pisou o terreno e se aproximou dos pobres. Todos os seus escritos e a sua palavra são caminhos que se abrem. É uma estrelinha que nos alumia relativamente a este mundo que produz pobres no seu funcionamento, em que a pobreza transporta as pessoas para uma situação de risco para a sua dignidade pessoal, para as suas condições de vida e para a sua sobrevivência. É uma palavra cheia de autoridade, genuinidade e verdade. Ele fala do que sabe e sabe do que fala, e temos só que agradecer que ele seja o profeta dos nossos dias.

A mensagem do Papa para o V Dia Mundial dos Pobres, que se assinala este domingo, alerta para as consequências sociais e económicas da pandemia, pede uma abordagem diferente da pobreza e respostas concretas. Maria Joaquina Madeira diz que é quase um “programa de ação”. A vice-presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza considera muito relevante que Francisco relembre que não são os pobres os responsáveis pela sua situação, e que é fundamental serem envolvidos na busca de soluções, porque isso os dignifica.

Vamos ver. Mas, para se ter uma ideia: dos 56% de pessoas dos 18 aos 64 anos em risco de pobreza, cerca de metade tinha um rendimento de 330 euros por mês, isto em idade ativa. E estou a falar só da pobreza monetária, porque as estatísticas que existem ainda são muito só no aspeto material ou monetário. Mas, temos 330 mil crianças em situação de pobreza, que naturalmente pertencem a famílias em situação de pobreza, portanto, há uma insuficiência das nossas políticas públicas, das nossas organizações, e há falta de oportunidades.

Esta situação da pobreza não é nova em Portugal, é uma situação que herdámos de um sistema político e administrativo que no seu próprio funcionamento excluía da sociedade – e quando digo sociedade, digo das decisões políticas, das políticas públicas, das organizações. Ao funcionar de uma forma limitada, acaba por excluir do acesso muitas pessoas.

Sem dúvida, e mais uma vez o Papa tocou no ponto: as políticas, como as ações, os projetos e os programas, devem ser dirigidos às pessoas. Gandhi dizia 'tudo o que fizeres por mim sem mim é contra mim'. Eu acho que é lapidar esta forma de dizer quanto é essencial – não é importante, é essencial – que as próprias pessoas que experimentam os problemas, neste caso o da exclusão e da pobreza, sejam parte das soluções, porque têm um pensamento e são capazes de refletir sobre o tema, e porque sem a sua participação e envolvimento nas medidas e nos programas, poucos resultados se tem.

Eu gosto muito de ligar as famílias, porque as pessoas individualmente só são felizes se tiverem relações de afeto, elos de afetividade das famílias, que neste momento são multiformes. Mas, a relação de afetos, os apegos, a sua identidade, passa por aí, e a família e a pessoa andam sempre a par. Se tratarmos da família e das pessoas como se fossem o centro da nossa economia e desenvolvimento, poderemos, talvez, evitar esta situação de grande desigualdade em que o mundo está, e Portugal também.

O Papa diz sempre que a prioridade são as pessoas, o centro são as pessoas, não podemos ter uma economia que mata – são palavras dele, bem fortes! Temos de ter, de facto, uma intervenção que a todos os níveis ponha a pessoa no centro, as pessoas e as famílias.

De facto, uma sociedade também se avalia pela forma como trata os seus cidadãos, e a pobreza tem uma razão de ser, não é uma fatalidade, não nos acontece porque o destino assim quis. Acontece porque a mão humana, nos seus deveres e obrigações – seja ao nível político, seja a outros níveis –, por vezes não é centrada no interesse e nas necessidades das pessoas, mas noutros interesses, do poder, do dinheiro, do ganhar mais, etc.

Como é que se inverte esta situação? Porque já nem sequer essa velha parábola parece estar a funcionar…

Não basta ter trabalho para não ser pobre, e isto é uma das situações que nos distingue da maior parte dos países da Europa. Isso significa que a remuneração do trabalho é demasiado baixa. Também será demasiado baixa porque não temos as qualificações necessárias, porque as nossas micro e médias empresas também não têm capacidade para poder pagar mais. Portanto, há todo um tecido social que precisa de ser revitalizado, de ter mais energia para poder elevar o nível de vida das pessoas, de uma forma geral.

Nos últimos meses foi definida uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que esteve em consulta pública até ao final de outubro. No parecer que deu sobre este documento, a Rede Europeia Anti-Pobreza diz que a meta estabelecida até 2030 é "pouca ambiciosa". Podia ser mais? Em que sentido?

A Estratégia neste momento está em traços muito largos, são as grandes linhas que vão orientar e definir as prioridades dos problemas que vão ser considerados prioritários. Estamos à espera que haja um novo documento que concretize melhor, porque ali estão as linhas de orientação, precisamos de saber que medidas vão ser postas em prática para concretizar aqueles objetivos, e precisamos de saber as metas ao fim de dois, quatro ou cinco anos, para podermos ter uma ideia mais objetiva da forma como vamos atingir esses objetivos, e sabermos que recursos e meios vão ser postos ao serviço da implementação dessa Estratégia.

Os objetivos são sempre curtos relativamente às necessidades. Mas, a Estratégia identifica como prioritário o grupo das crianças e dos jovens adultos.

É um ponto positivo?

Claramente positivo, e vai haver muitas medidas nesse sentido. Inclusivé, a Comissão Europeia também está preocupada com esse grupo populacional, porque temos de apostar nas crianças para o seu desenvolvimento e bem-estar...

É uma intervenção que permite quebrar os ciclos de pobreza?

E é necessária, absolutamente, porque infelizmente a pobreza passa de geração para geração, está provado que assim é. Já se estudou que só ao fim de cinco gerações é que muitas vezes se quebra o ciclo da pobreza, por isso é necessário apostar nas crianças, porque ao apostar nas crianças estamos a apostar nas famílias com crianças. Aliás, as famílias com duas crianças e com mais do que três, são as famílias que neste momento são mais atingidas pela pobreza. Há aí, de facto, um foco incontornável para agir.

O Papa Francisco também diz muito que as pessoas são um poliedro de necessidades. Não é só ter materialmente, e do ponto de vista do rendimento, é ter acesso á educação...

O Papa insiste muito na ideia da dignidade...

Da dignidade. Um programa ou uma estratégia tem de ser multisetorial – educação, saúde, bem-estar, cultura, habitação, que é tão crucial, é o 1º direito. Não podemos atacar a pobreza só numa dimensão. É complexo, mas é absolutamente necessário, e a Estratégia diz claramente – vamos ver se isso depois se traduz na prática – que a pobreza é um desígnio nacional.

Acredita que será possível ter o combate à pobreza como um desígnio nacional?

Quero acreditar, sim, quero acreditar. Vamos ver, agora temos uma mudança de governo, também é preciso termos isso em conta. Há sempre uma quebra de continuidade, mas penso que neste momento é incontornável que já não é admissível admitir – como a questão do ambiente, da salvaguarda da natureza – que entre nós há pessoas que vivem com tantas dificuldades que não têm acesso aos direitos básicos. Como povo e sociedade não podemos ignorar, de maneira nenhuma.

Será uma questão de consciência coletiva?

E naturalmente que também aí tem de haver uma ação junto da sociedade, da sua mobilização para isso, porque como sabemos a tomada de decisão política também está muito condicionada pela consciência social da sociedade.