Papa Francisco solidário com primeiro-ministro do Iraque

O Papa Francisco expressou esta terça-feira a sua proximidade com o primeiro-ministro do Iraque por causa do atentado de que foi alvo, na segunda-feira.

A casa de Mustafa Al-Kadhimi foi atingida pela explosão de bombas transportadas por drones. O primeiro-ministro sobreviveu ao ataque, mas houve feridos entre a sua delegação.

“No seguimento do ataque à sua residência em Bagdade, Sua Santidade o Papa Francisco pede-me que lhe transmita a sua proximidade a si, à sua família e aos feridos”, lê-se no telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

“Ao condenar este vil ato de terrorismo, Sua Santidade volta a expressar a sua confiança de que com a bênção do Altíssimo Deus o povo do Iraque seja confirmado na sabedoria e na força para continuar a seguir o caminho da paz através do diálogo e da solidariedade fraterna”, conclui o telegrama.

O Papa Francisco tem falado repetidamente do Iraque e do processo de paz e de desenvolvimento do país. Ainda este ano fez questão de visitar várias zonas do Iraque, numa viagem histórica em que cultivou fortes relações com as autoridades religiosas e civis.