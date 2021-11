​COP26. Papa diz que "não há tempo a perder" no combate às alterações climáticas

O Papa desafiou esta terça-feira os participantes na COP26 a agir imediatamente para cumprir os compromissos assumidos no combate às alterações climáticas, sublinhando que "não há tempo a perder".



Na sua mensagem enviada ao presidente desta conferência, Francisco admite que "muitos dos nossos irmãos e irmãs estão a sofrer com esta crise climática. As vidas de inúmeras pessoas, especialmente as mais vulneráveis, têm sentido os seus efeitos cada vez mais frequentes e devastadores".

"Temos de reconhecer o quanto ainda estamos longe de atingir as metas estabelecidas para enfrentar as mudanças climáticas. Devemos ser honestos: isto não pode continuar assim!", acrescenta o texto que foi lido pelo Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que lidera a delegação da Santa Sé.

A mensagem fala ainda na "tarefa vital" de enfrentar as alterações climáticas, no contexto do combate à atual pandemia de Covid-19, que exige "profunda solidariedade e cooperação fraterna" entre todos os povos.