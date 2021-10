Europa tem de recuperar as raízes cristãs e defender a Vida

Nas intervenções dos diversos especialistas de diversos países, no V Forum Europeu, organizado pela Federação Europeia One of Us em parceria com a Federação portuguesa pela Vida, ficou clara a necessidade da Igreja e dos cristãos assumirem um papel de maior protagonismo na defesa de grandes causas, a começar pela Vida humana. O que também implica um regresso às origens cristãs da Europa.

Foi D. Nuno Brás, bispo do Funchal, quem lançou a questão: podemos ou não falar de uma “alma europeia” e que caminhos temos que percorrer?

O prelado, delegado da Conferência Episcopal portuguesa para a Comissão dos Episcopados da União Europeia, lamentou que a Europa do século XXI já pouco tenha a ver com a raiz do modo de ser europeu e que desvalorize a vida humana. “A vida (humana) viu-se reduzida a um objeto”.

Ao contrário do que acontece noutros continentes, na Europa o cristianismo reduziu-se “a olhos vistos” e “os escândalos de abusos ampliados e sublinhados, mas vergonhosamente reais vão paulatinamente afastando os poucos que ainda ousam ter a fé como referência”.