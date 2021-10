Universitate. II Simpósio debate metodologia “Aprendizagem-Serviço” para jovens universitários

Durante estas experiências de “Aprendizagem e Serviço”, os estudantes desenvolvem as suas competências através de uma experiência de intervenção que colocam ao serviço daquilo que são as necessidades da comunidade".

O tema central, “Aprendizagem e Serviço”, é uma metodologia de ensino que combina a aprendizagem académica com o serviço às comunidades mais desfavorecidas, por forma a que os estudantes se formem, pessoal e profissionalmente, a partir do trabalho que desenvolvem com essas mesmas comunidades.

Esta segunda edição pretende refletir e debater sobre a missão das instituições de ensino superior , mas também como gerar novas formas de ensino , aprendizagem, investigação e ligação com a comunidade para a formação integral dos estudantes universitários e a sua participação solidária para enfrentar os problemas atuais do mundo.





Para esta responsável, "ao levar os jovens àquilo que são as necessidades reais da sociedade, permite enriquecê-los, porque traz uma componente mais prática e real daquilo que é o impacto que uma determinada disciplina pode ter na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, na vida de uma família".

Além disso, esta metodologia proporciona ainda uma dimensão espiritual que "tem essencialmente a ver com esta dimensão de sair ao encontro das periferias e no encontro com o outro, de proximidade com o outro". E ainda perceber que "aquilo que eu trago comigo posto ao serviço do outro, de que forma é que pode mudar a vida da comunidade ou a vida das pessoas que estão envolvidas nestes projetos de “Aprendizagem e Serviço”.

No fundo, pretende-se que as futuras gerações tenham uma formação integral, solidária e transformadora.

Rita Paiva e Pona admite que "acima de tudo, acreditamos que a formação integral passa também por estas experiências, pelo contacto com a realidade que está à nossa volta e que, se não sairmos da sala de aula, dificilmente entendemos".

Considera ainda que "esta 'Aprendizagem e Serviço' pressupõe este esforço de solidariedade e de transformação da sociedade, capacitando os alunos para poderem ser agentes transformadores".

Durante dois dias, a 28 e 29 de outubro, o Simpósio Global Universitate vai ter debates, reflexões e partilha de experiências sobre a importância desta metodologia. É desenvolvido em colaboração com a Federação Internacional de Universidades Católicas, de acordo com o Pacto Educativo Global lançado pelo Papa Francisco, que propõe uma transformação cultural profunda, integral e a longo prazo através da educação.

Este encontro internacional vai reunir os melhores especialistas nesta matéria provenientes de todo o mundo. Participam 30 universidades, 500 mil estudantes e 70 mil educadores.

Vão estar presentes o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas.

Quem quiser participar terá de se inscrever, de forma gratuita, até amanhã, segunda-feira, 25 de outubro, no site criado para o efeito, aqui.