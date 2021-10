Trabalhadores Cristãos apelam a "rede de proteção mínima" para todos

Na sua mensagem para assinalar o Dia Mundial pelo Trabalho Digno, o Movimento Mundial dos Trabalhadores Cristãos (MMTC) alerta para um "retrocesso provocado pela negação dos direitos laborais" e para a "violação dos direitos humanos".



O MMTC explica que "a perspetiva do 'trabalho digno' resume as aspirações das pessoas na sua vida laboral, implica oportunidades de trabalho produtivo ao proporcionar um salário justo”.

A nota sublinha a importância da necessidade de segurança no lugar de trabalho e "proteção social para as famílias", assim como liberdade para que as pessoas "expressem as suas preocupações", se organizem e participem nas decisões.

Quem escreve esta mensagem é o Movimento Operário Cristão da Índia, que defende que o crescimento sustentável "requer boa saúde, boa nutrição e uma boa educação". E reconhece que "uma segurança social adequada fomenta o investimento em capital humano, tanto para os empregadores, como para os trabalhadores".