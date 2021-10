Padre Feytor Pinto “viu tudo antes do tempo”, diz Marcelo

O padre Vitor Feytor Pinto, que morreu esta quarta-feira, viu tudo antes do tempo e foi importante em tudo por onde passou, afirma o Presidente da República.



Em declarações à Renascença, Marcelo Rebelo de Sousa salienta as várias áreas em que Feytor Pinto marcou os últimos 50 anos da sociedade portuguesa, entre as quais a saúde.

“Ele viu tudo antes do tempo. O número de pessoas que conheci ao longo da vida que, nas várias atividades, mas sobretudo na pastoral da saúde, marcadas por ele!”, diz o Presidente que considera Feytor Pinto “um formador natural”, fosse nas homilias, nos cursos que ministrava ou em palestas.

“Foi um precursor da bioética, da ética aplicada ao domínio das ciências da vida e da saúde e à prática e foi de uma grande sensibilidade num tempo em que não havia essa sensibilidade. Ele nunca deixou de tratar dessas matérias e acompanhar os cuidadores, formais e informais, os cuidados paliativos. algumas das últimas conversas que tivemos, nas várias crises que teve no último ano e meio, tratavam dessas questões e ele sempre muito atento ao que se pensava, ao que se fazia”, afirma Marcelo, que também salienta o papel do padre Feytor Pinto no combate à toxicodependência.