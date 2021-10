JMJ 2023. Papa vai estar em Portugal de 1 a 6 de agosto

“ O Papa tem manifestado o desejo de, estando em Portugal, se deslocar a Fátim a. Não sabemos ainda é se será no início, no meio ou no fim”, acrescenta D. Américo.

A Jornada Mundial da Juventude vai realizar-se entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023 , data escolhida pelo Vaticano, com base na agenda pessoal do Papa Francisco.

Juntamente com o bispo auxiliar de Lisboa esteve na Renascença Tiago Antunes, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, que reafirmou o empenho do Governo em ajudar na organização logística do evento.

Para além de ajudar a assegurar questões como transportes e serviços de saúde, o Estado quer aproveitar a JMJ para requalificar toda a zona ribeirinha a norte do Parque das Nações.

“Vai ser uma grande festa, mas até lá vai ser uma grande empreitada. O Governo tem dado o seu apoio desde o início. Estamos muito empenhados em que tudo corra bem. Constituímos uma estrutura de missão que entra em funções a dia 11 de outubro e que acompanhará todo este trabalho de organização e do destino futuro deste local, que inclui a valorização ambiental da frente ribeirinha, a norte do Parque das Nações e toda uma extensão ribeirinha do conselho de Loures, onde atualmente há muitos contentores. Esta é uma oportunidade de reconverter essa zona. Estamos muito empenhados no evento e no pós-evento”, sublinha.

A Jornada Mundial da Juventude estava inicialmente marcada para 2022, mas acabou por ser adiada, por ordem do Papa Francisco, para 2023.