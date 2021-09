“Subestimámos a oposição à reforma financeira no Vaticano”

“Escusado será dizer que isso não pode continuar durante muito mais tempo. Não se trata apenas de um défice anual, mas de pressões significativas sobre o fundo de pensões e o decréscimo de donativos. Demos passos muito grandes contra a corrupção, mas mesmo quando acabamos com a corrupção isso não significa que podemos automaticamente pagar as contas .”

Apesar de toda as dificuldades, contudo, Pell insiste que a situação atual está muito melhor, embora a situação económica da Santa Sé continue a ser preocupante, pois continua a gastar mais do que ganha por ano.

“Também errámos gravemente quando foram despedidos os auditores externos e quando o auditor Libero Milone foi despedido. Eu nunca aprovei essas medidas, mas talvez devesse ter lutado mais contra elas”, disse ainda o cardeal australiano que perto do início do pontificado de Francisco foi nomeado para tentar reformar um setor do Vaticano que era conhecida por produzir escândalos atrás de escândalos e vista com desconfiança pelo mundo financeiro internacional pela sua falta de transparência.

Numa entrevista concedida ao programa “Church Up Close”, no âmbito de uma formação para jornalistas promovida pela Universidade Santa Croce, em Roma, George Pell admitiu também que foi um erro despedir os auditores externos .

O cardeal George Pell, da Austrália, disse esta quinta-feira que subestimou os opositores às reformas que tentou levar a cabo nas finanças do Vaticano, mas ainda assim acredita que a situação atual é muito melhor do que era no início do pontificado de Francisco.

Pell falou dos seus tempos na prisão durante a entrevista, dizendo que foi sempre bem tratado, mas que não se tratou de um “passeio”. O que mais lhe custou foi estar impedido de celebrar missa e recordou a amizade travada com dois outros reclusos, muçulmanos, com quem chegou a passar algum tempo. “Um deles deu-me uma espécie de catequese muçulmana, que li com grande interesse. Fiquei surpreendido com a qualidade da escrita”, admitiu.

Disse ainda que chegou a pensar em desistir da batalha legal. “Não tinha grande fé numa vitória no tribunal. Depois de ter perdido no supremo tribunal do Estado de Victoria cheguei a pensar que se ia ser assim, se os juízes iam simplesmente cobrir-se uns aos outros, então não valia a pena alinhar no que não era mais do que uma encenação muito cara. Quem me encorajou a recorrer foi o diretor da prisão”, recorda.

Mais adiante na entrevista Pell foi questionado sobre se existiria uma ligação entre os seus esforços para reformar as finanças do Vaticano e o processo legal contra si. Na resposta recordo o facto de terem sido detetadas transferências avultadas de dinheiro da Santa Sé para a Austrália que ninguém soube ainda explicar.

“A resposta mais simples é que não sabemos. É evidente que houve dinheiro transferido do Vaticano para a Austrália e que não sabemos porquê, mas foi. Pode ser uma perfeita coincidência, mas não deixa de ser uma situação que era bom clarificar. Talvez surja mais informação no julgamento”, disse, referindo-se mais uma vez ao caso envolvendo Becciu.

Bento XVI vai ser doutor da Igreja

No final da entrevista de pouco mais de uma hora o cardeal Pell foi instado a comentar os três últimos Papas da Igreja Católica.

Começando com João Paulo II, o cardeal recordou como assistiu à eleição do polaco quando ainda era padre, na Austrália. “Ouvi o seu discurso inaugural e quando acabou desliguei e pensei, ‘acertámos em cheio’”, disse, sublinhando a forma como o Papa contribuiu para o derrube pacífico do comunismo na Europa.